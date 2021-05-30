Белорусам было бы выгодно освоить воздушное пространство над регионом

В Белоруссии пока не спешат направлять свои авиалайнеры в небесные коридоры над Крымом. На полуострове считают, что таким образом белорусы лишают себя прекрасной возможности стать первым зарубежным авиаоператором в регионе.



Такое мнение высказал руководитель региональной нац-культурной автономии "Белорусы Крыма". По мнению Романа Чегринца, подобным решением белорусские власти сами себя наказывают. Минск осознанно отказывается от взаимовыгодной сделки, которая могла бы серьезно укрепить его позиции на международной арене.

Ранее о том, что "Белавиа" пока не планирует осваивать воздушные просторы над Крымской республикой заявил глава авиаперевозчика Игорь Чергинец.

Представитель Крыма указал на то, что авиакомпания сейчас переживает не самые лучшие времена. На этом фоне решение укрепить отношения с Россией и начать летать в Крымскую республику стало бы стратегически верным шагом.

В беседе с корреспондентом РИА "Новости" эксперт отметил, что свято место пусто не бывает: эту нишу в ближайшее время могут занять другие зарубежные авиакомпании. Тем более, что соответствующие переговоры уже ведутся. Так что Белоруссии следовало бы хорошенько обдумать, а лучше пересмотреть свое решение, резюмировал Чегринец.