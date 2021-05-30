"Жабы квакали": украинский депутат выдумал новое оскорбление России

"Жабы квакали": украинский депутат выдумал новое оскорбление России
Фото: www.pixabay.com
В Незалежной не прекращают переписывать историю

Отношения между двумя некогда братскими государствами – Россией и Украиной находятся в весьма плачевном состоянии. Представители киевского режима идут на все, чтобы обострить ситуацию и ополчить простых украинцев на их собратьев из России. В ход идет переписывание исторических фактов, распространение антироссийских мифов и выдумывание грехов, в которых якобы виновата Москва. 

Так, в Сети стали активно обсуждать билборды, которые заказал для расклейки по улицам Незалежной одиозный украинский депутат Алексей Гончаренко. 

"В Киеве уже были законы, когда в Москве еще жабы квакали", – сообщают украинцам агитационные плакаты.

Судя по всему, таким образом Гончаренко намекает на Киевскую Русь, которая, по его оригинальному мнению, никоим образом не связана с Россией. 

При этом внимательные пользователи интернет-пространства обратили внимание, что когда политическая обстановка была иной, и Украина стремилась укрепить отношения с Россией, тот же Гончаренко выступал ровно противоположным образом.

На билбордах прошлых лет он обращается к народу исключительно по-русски. Гончаренко благодарит людей за подвиг в Великой Отечественной войне и отстаивает общие ценности россиян и украинцев. Красноречивую подборку плакатов сделал автор телеграм-канала Swiss Vatnik.

Стоит отметить, что украинские власти настроены навсегда порвать с Россией. Незалежная мечтает о вступлении в НАТО. Однако такие перспективы кажутся безумием жителям некоторым европейских государств.

Ольга ФЕДОРОВА

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