Украинцы не хотят вступать в НАТО - Климкин

Украинцы не хотят вступать в НАТО - Климкин
Павел Климкин. Фото: Olena Khudiakova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
В Незалежной прошел круглый стол, на котором обсуждался вопрос о готовности к объединению с альянсом

Жители Украины не хотят вступать в НАТО. Об этом не без сожаления рассказал бывший глава МИД страны Владимир Климкин.

По его словам, за объединение с альянсом выступает меньшинство. При этом 13% граждан заявили о себе как о сторонниках России. 

На круглом столе, посвященном этому вопросу, экс-министра иностранных дел спросили о готовности страны к вступлению в НАТО. А также поинтересовались у него, верно ли то, что Вооруженные силы страны уже частично в Организации Североатлантического договора, а Минюсту до этого еще далеко.

Он начал свою речь с того, что рассказал о возможностях обеспечения безопасности Незалежной. Среди таких экс-глава МИД назвал опору на армию страны, а также объединение – первое и надолго – с альянсом. Других нет, отметил Климкин и добавил: "Можно, конечно надеяться на приход цивилизованных марсиан, но мы рассчитываем на реальность".

Однако каждого из этих путей в отдельности не достаточно. Они должны быть только оба сразу, заявил он.

Что касается плана действий по вступлению в НАТО, он будто выполняется. Однако все совсем не так, как ожидают на Западе, сообщил Климкин.

Вот и общности властей и граждан страны в вопросе об объединении с альянсом нет. Поэтому в США и Евросоюзе сомневаются в необходимости такого шага, подчеркнул Климкин.

Украина шестой получила статус партнера Организации Североатлантического договора с расширенными возможностями. Прошлый генсек НАТО указывал, что потребуется Незалежной для вступления, и говорил о долгом времени, которое для этого нужно. На подобную подготовку уйдет не менее 20 лет, уверены эксперты.

Ранее французы оценили последствия вступления Украины в НАТО. Жители Пятой республики предсказали ужасную развязку подобного развития событий – мировой коллапс. 


Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость239560
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Неужели в Украине ещё остались люди со здравым умом, которые понимают, что НАТО для Украины это морковка для ослов, которых планируют запрячь и ездить на них.
гость
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Влад давить бандеру и фашню, предварительно вытерев сопли друг другу и вытряхнув govno из штанов. Или юбки уже носят?
Влад
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Гость из Крыма
Не всех украинцев удалось заразить хохлодебилизмом как не старались. Еще остались вменяемые.
Жаль что мало. Где Одесситы? где Днепропетровск? Николаев? где они все? Боятся? я бы тоже боялся но ведь строах от страха не проходит, надо что то делать!
гость
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Придется заставить, черножопым командос нужны проститутки мужеского роду для удовлетворения послевоинских потребностей.
Гость из Крыма
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Не всех украинцев удалось заразить хохлодебилизмом как не старались. Еще остались вменяемые.
Гость251099
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ЕЩЁ ОДИН ДИБИЛОИД - УЖАС УСРАИНА вы В КОГО ПРЕВАТИЛИСЬ ????? БАНАНОВАЯ СТРАНА - УКРОП ХОЛОПЫ
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