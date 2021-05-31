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Жители Украины не хотят вступать в НАТО. Об этом не без сожаления рассказал бывший глава МИД страны Владимир Климкин.
По его словам, за объединение с альянсом выступает меньшинство. При этом 13% граждан заявили о себе как о сторонниках России.
На круглом столе, посвященном этому вопросу, экс-министра иностранных дел спросили о готовности страны к вступлению в НАТО. А также поинтересовались у него, верно ли то, что Вооруженные силы страны уже частично в Организации Североатлантического договора, а Минюсту до этого еще далеко.
Он начал свою речь с того, что рассказал о возможностях обеспечения безопасности Незалежной. Среди таких экс-глава МИД назвал опору на армию страны, а также объединение – первое и надолго – с альянсом. Других нет, отметил Климкин и добавил: "Можно, конечно надеяться на приход цивилизованных марсиан, но мы рассчитываем на реальность".
Однако каждого из этих путей в отдельности не достаточно. Они должны быть только оба сразу, заявил он.
Что касается плана действий по вступлению в НАТО, он будто выполняется. Однако все совсем не так, как ожидают на Западе, сообщил Климкин.
Вот и общности властей и граждан страны в вопросе об объединении с альянсом нет. Поэтому в США и Евросоюзе сомневаются в необходимости такого шага, подчеркнул Климкин.
Украина шестой получила статус партнера Организации Североатлантического договора
с расширенными возможностями. Прошлый генсек НАТО указывал, что потребуется Незалежной для вступления, и говорил о долгом времени, которое для этого нужно. На подобную подготовку уйдет не менее 20 лет, уверены эксперты.
Ранее французы оценили последствия вступления Украины в НАТО. Жители Пятой республики предсказали ужасную развязку подобного развития событий – мировой коллапс.
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