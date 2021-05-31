Российские олигархи пытались расшатать ситуацию в Белоруссии - Макей

Российские олигархи пытались расшатать ситуацию в Белоруссии - Макей
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
О провокациях рассказали в МИД республики

Белоруссия переживает сложный период своей истории. Противники действующей власти всячески пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве. При этом стало известно, что к провокациям также планировали подключиться богачи из России.

По словам руководителя главного внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимира Макея, российские олигархи всерьез намеревались внести свою лепту в расшатывание обстановки внутри белорусского государства. По понятным соображениям, конкретные имена высокопоставленный госслужащий не назвал, однако указал, что речь, в частности, идет о "бывших российских олигархах".

Макей пояснил, что богачи из нашей страны собирались подключиться к организации беспорядков в Республике сразу же после проведения президентских выборов в августе прошлого года. Тогда политическая обстановка в Белоруссии была максимально обострена. Именно в этот сложный период некоторые российские олигархи активизировали свои усилия, чтобы поддержать провокации.

Однако их коварные действия были пресечены спецслужбами России. Правоохранители оперативно передали всю необходимую информацию коллегам из Белоруссии, таким образом не допустив осуществление незаконных деяний со стороны богачей.

В беседе с журналистами издания "Коммерсантъ" Макей отметил, что российские силовики предоставили Минску всю необходимую информацию, в том числе, фамилии провокаторов.

К слову, сейчас в Белоруссии разворачивается очередной виток эскалации ситуации. Так, политэксперт Сергей Марков считает, что санкционные рестрикции, введенные западными странами, сильно ударят по экономике страны.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость242361
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гость
Гость242361 население тогда по твоей логике в сомали в рабство (бизнес) Нет там ни huya, заводы на металл свои давно пилят(гастеры говорят).
ты главное не попутай свободу с рабством и беззаконием. Ну и "говорят" в мАскве кур доЯт.
гость
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Гость242361 население тогда по твоей логике в сомали в рабство (бизнес) Нет там ни huya, заводы на металл свои давно пилят(гастеры говорят).
Гость248334
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Опять Ходорковский и компания бывших свои грязные ручонки распускает, все хотят себе хоть какой-нибудь трон состряпать, стенка по ним плачет.
Гость242361
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гость
Да hule там расшатывать, там ни чего кроме картошки и дол6оё6а таракана нет и делать там нечего абсолютно. Автор mudaк.
там осталось много, много, много чего. Заводы на металл распилить, земли рапсом засеять а население на кредиты подсадить. Бизнес, ничего личного.
Виктор
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Шаман
В РФ же нет олигархов, так Песков сказал.. или все таки есть и он опять наврал?
Ты глаза разуй немного и прежде чем давать комментарий *Бывших Российских олигархов* Или ты по привычке врать в своих вопросах продолжаешь?
Гость242361
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Шаман
В РФ же нет олигархов, так Песков сказал.. или все таки есть и он опять наврал?
Перечитай текст новости внимательно. А то так и останешься дебилом.
Шаман
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В РФ же нет олигархов, так Песков сказал.. или все таки есть и он опять наврал?
гость
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Да hule там расшатывать, там ни чего кроме картошки и дол6оё6а таракана нет и делать там нечего абсолютно. Автор mudaк.
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