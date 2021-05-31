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Создание Союзного государства не означает утраты суверенитета Белоруссии. Об этом заявил министр иностранных дел республики Владимир Макей.
По его словам, в Договоре о создании Союзного государства прописано, что, несмотря на некие наднациональные структуры, за странами остается право вести независимую внешнюю политику и сохранять верховенство своей государственной власти во внутренней политике.
"Опасения, (…) что Беларусь чуть ли не завтра будет поглощена Россией, абсолютно беспочвенны",
– подчеркнул Макей. В то же время он пояснил, что в нынешнем мире небольшим странам, не обладающим значительными ресурсами, сложно выстоять в одиночку. Поэтому белорусы должны понимать: интеграция необходима, чтобы сохранить государство в принципе. В этом отношении показателен пример Евросоюза: его участники пожертвовали частью национальных функций при усилении сотрудничества. Так и с Беларусью. Главное, найти "взаимоприемлемые формы" интеграции, указал Макей в интервью "Коммерсанту".
Глава МИД РБ подтвердил, что из 28 союзных программ Москве и Минску осталось согласовать две: по созданию общего рынка газа и единого налогового законодательства. Ожидается, что они вскоре тоже будут готовы, и уже осенью Высший госсовет Союзного государства утвердит все "дорожные карты".
В конце прошлой недели президенты РФ и РБ Владимир Путин и Александр Лукашенко провели переговоры в Сочи. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, лидеры обсудили и ситуацию с самолетомRyanair, и двустороннее сотрудничество. При этом, по мнению экспертов, Путин одним своим предложением спутал все планы Запада по изоляции Минска.
Впрочем, и в российской элите есть силы, недовольные интеграцией РФ и РБ. Они проявили себя в августе прошлого года, когда обстановка в республике была особенно сложной. На это обратил внимание Макей.
На помощь Республике должен прийти не только ЕС
Наш маршрут короче египетского на 40 процентов и быстрее на семь суток
пока такого нет - фуфло все
но вопрос принципа не белоруссии а самой РФ
вы предатели СССР сами то не видите Сколько отдали другим царькам земли российской?
пока РФ сама не захочет присоединить украденные земли Ничего не будет более бестолкового как говорильня про объединение