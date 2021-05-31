Антибелорусские санкции могут ударить и по России

Ряд европейских государств наращивает истерию вокруг Белоруссии. Минску грозят санкционной дубиной за инцидент с внезапно севшим в Республике самолетом. Экономические рестрикции могут серьезно навредить государству. При этом, по мнению опытного эксперта, в какой-то момент Россия может прекратить поддерживать своего главного союзника: обстоятельства заставят наши компании отказаться от сотрудничества с белорусскими.



Как пояснил представитель Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, в случае серьезных финансовых потерь Минск может обратиться к Москве с просьбой компенсировать недополученное от Европы и США. Так, американские и европейские власти настроены серьезно снизить объемы инвестиций в экономику Республики. Эксперт отметил, что еврообъединение уже передумало давать белорусам инвестпомощь в сумме 3 миллиардов евро.

Минск, безусловно, рассчитывал на поступления из-за рубежа и теперь наверняка попросит больше денег у Москвы. Вместе с этим, к настоящему разгрому приведет введение рестрикций против крупнейших предприятий Белоруссии. По мнению Тимофеева, такое развитие событий может вынудить Москву отказать Минску в поддержке: российским компаниям придется прекратить сотрудничество с белорусскими, передает слова эксперта издание "Лента.ру".

Впрочем, представитель российского МИД Дмитрий Биричевский в беседе с журналистами РИА "Новости" подчеркнул, что, с высокой долей вероятности, в сложившейся ситуации Россия встанет на защиту Белоруссии.

К слову, по мнению политолога Сергея Маркова, из-за санкций Запада Белоруссии придется кардинально перестраиваться – рестрикции нанесут серьезный урон экономике Республики.