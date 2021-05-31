Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море

Путин послал Байдену жесткий сигнал об американских кораблях в Черном море
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Слова нашего президента перепугали американцев

Российский лидер Владимир Путин неслучайно заявил о необходимости оперативно достроить 20 военных кораблей. Установка была дана незадолго до саммита России и Америки. Китайские эксперты убеждены, что таким образом наш главнокомандующий хочет продемонстрировать американской стороне, что с Россией шутки плохи.

О необходимости в срок подготовить боевые корабли глава России заявил во время совещания, посвященного гособоронзаказу. Американские аналитики внимательно отслеживают все слова нашего президента. И такое заявление не на шутку обеспокоило Вашингтон, уверены специалисты из Поднебесной.

Совсем скоро глава Российской Федерации лично встретится с президентом Соединенных Штатов Америки, так что важные высказывания Путина нужно трактовать с учетом этого события, пишут журналисты китайского Sohu.

В Китае убеждены, что недвусмысленный посыл российского главнокомандующего адресован именно американским властям. Москва явно намекает Вашингтону, что пора бы поумерить свою ретивость в ближайших к России морях. Появление двух десятков новейших военных кораблей в арсенале нашей страны должно отрезвить власти США и заставить их отказаться от морских провокаций, в частности, сомнительных визитов в Черное море, передает издание "ПолитРоссия".

Кроме того, Путин ясно дал понять своему американскому коллеге, что разговор с позиции силы вести не удастся: авианосцы США не пугают нашу страну.

Ранее в прессе раскрыли реальные ожидания Москвы от встречи двух президентов. В СМИ пишут, что саммит может привести к "локальному потеплению" между державами.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость250133
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Гость244742
Евреи обеих стран решили сгладить отношения и договорится по откату по северному потоку 2
А ты попроси, они и тебе отмерят. Ты же всех евреев знаешь
Гость250426
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Уж послал, так послал ...
Гость244742
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Евреи обеих стран решили сгладить отношения и договорится по откату по северному потоку 2
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