Страны европейского континента страдают от серьезного кризиса доверия

Россия готова к продуктивному взаимодействию с Западом, но это не означает, что она согласна молча смотреть на те выпады, которые предпринимает против нее ЕС. На каждый подобный шаг последует соответствующая реакция. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 31 мая.

По его словам, Москве известно о планах Брюсселя вновь попытаться говорить с РФ с позиции силы, вмешаться в ее внутренние дела и прочих "недружественных" действиях.

"Такие шаги готовятся, об этом уже открыто говорят. Но ответ обязательно последует",

– предупредил Лавров, выступая на конференции по вопросам отношений РФ и ЕС. По его оценке, ситуация сейчас складывается "тревожная". Разделительные линии, которые возвели в Европе, "углубляются как окопы на фронте", цитирует РИА "Новости" министра. Практически все механизмы взаимодействия между Россией и западными структурами "выхолощены".

Впрочем, глава МИД РФ сообщил, что не все в Европе разделяют конфронтационный курс Брюсселя в отношении Москвы. Поэтому есть надежда, что "здравый смысл возобладает" и будет выстроена новая система отношений, опирающаяся на нормы международного права, отметил дипломат. Но пока приходится констатировать, что на Европейском континенте наблюдается колоссальный "кризис доверия".

Ранее Лавров возложил на Евросоюз ответственность за подрыв отношений с Россией, что негативно отражается на глобальной стабильности и безопасности.