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Москва не располагает информацией о том, по какой причине российский лидер Владимир Путин не стал купаться в море с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Соответствующее заявление сделал сегодня, 31 мая, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Как отметил российский госслужащий, речь идет о личном пространстве главы Российской Федерации.
Песков также добавил, что не собирается комментировать информацию подобного рода, уточняет "Свободная Пресса".
По информации "Известий", в ходе визита в Сочи глава республики решил искупаться в Черном море. Температура воды при этом составляла 16 градусов тепла.
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