"Единая Россия" ответила на запрос избирателей по обновлению партии

"Единая Россия" ответила на запрос избирателей по обновлению партии
Фото: er.ru
Подведены первые итоги предварительного голосования "ЕР"

Курс на обновление, который взяла "Единая России", себя оправдал. В ряде регионов в число победителей праймериз вошли люди, ранее не участвовавшие в политической жизни. Об этом сообщил председатель федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России", сенатор Александр Карелин.

"В Томской области лидерство за представителем волонтерского движения. Воспитанники "ПолитСтартапа" – в числе победителей в Хабаровском и Красноярском краях",

– рассказал Карелин, отметив, что зачастую новички-активисты выигрывали у маститых представителей партии.

Предварительное голосование за кандидатов, которые будут представлять "Единую Россию" на предстоящих в сентябре 2021 г. выборах, состоялось на прошлой неделе. Оно стало рекордным по своему масштабу: в процедуре приняли участие 11,7 миллиона избирателей по всей стране. Из них более 6 миллионов проголосовали дистанционно, сообщает сайт "ЕР".

На некоторых участках подсчет бюллетеней еще идет, а вот итоги онлайн-голосования уже подведены, поэтому некоторые имена победителей уже известны. Среди них яркие представители общественных движений, волонтерских организаций, в частности, председатель движения "Совет матерей России" Татьяна Буцкая (Москва), ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева (Новгородская область), руководитель российских студотрядов Михаил Киселев (Томская область) и др. Они войдут в списки "ЕР" на выборах в Госдуму VIII созыва.

Эксперты отмечают, что партия оперативно отреагировала на основные запросы избирателей, в том числе на обновление кадрового состава, на необходимость которого обращал внимание и президент РФ Владимиру Путин, а также на повышение удобства граждан благодаря использованию цифровых технологий.

"Мы безудержно вступаем в эпоху электронного взаимодействия между людьми. Когда избирателям предоставили возможность голосовать онлайн, они с удовольствием начали ею пользоваться. Пандемия уже вообще ни при чем. (…) Просто это очень удобно, когда можно на даче нажать несколько кнопок и отдать свой голос понравившемуся кандидату",

– пояснил интерес граждан к предварительному голосованию онлайн президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Алексей Куртов.

"Единая Россия" – единственная партия в России, которая выдвигает своих представителей на выборы различного уровня, основываясь на мнении избирателей по итогам всенародного предварительного голосования. Списки кандидатов, которые представят партию на выборах в Госдуму в сентябре 2021 г., утвердят на Съезде ЕР 19 июня в Москве.

Николай ВИКТОРОВ

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Гость248175
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Ну придут на смену старым и обожравшимся ворам - молодые, голодные и рьяные взяточники и бездельники. Ничего не построив в своей жизни они сразу начнут городить что-то глобальное? Мало нам бегунов, скакунов и прыгателей в Думе, давайте еще засадим туда болтунов и дураков, типа певичек ротом.
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