В Киеве заявили, что следуют примеру Запада

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко намерен лишить белорусского лидера Александра Лукашенко звания почетного доктора высшего учебного учреждения. С таким заявлением выступил сегодня, 31 мая, ректор вуза Владимир Бугров.

Педагог сообщил, выступая на пресс-конференции, что ученый совет принял соответствующее решение из-за того, что Европейский союз с Соединенными Штатами отказываются признавать легитимность действующего президента Белоруссии. На Западе уверены, что Лукашенко не является законно избранным лидером.

Согласно приведенным данным, президента Белоруссии лишат почетного титула уже в начале июня. Созванные комиссии ученого совета КНУ имени Шевченко утверждают, что основанием для такого решения звания стало "нарушение прав человека" и "неуважение к Украине".

В рамках процедуры ученый совет проведет заседание, на котором Лукашенко должны лишить статуса почетного доктора, о чем ректор университета заявил, выступая на пресс-конференции форума "Украина 30".

Педагог также выразил уверенность, что решение будет одобрено большинством совета.

По информации агентства "Интерфакс-Украина", диплом с почетным званием вручил Лукашенко ректор Леонид Губерский в 2009 году.

Ранее в Киеве заявили, что белорусская сторона уже определилась с ответом в отношении Украины за отказ от авиасообщения с республикой. Как отметили в Министерстве экономики Незалежной, в качестве встречных мер Минск ввел режим индивидуального лицензирования на перечень товаров из Украины. В расширенный список вошли как продовольственные, так и непродовольственные товары хозяйственного значения, включая бытовую технику, комбайны и предметы домашнего быта.