НАТО отказалось разбираться в слежке Дании и США за Меркель

НАТО отказалось разбираться в слежке Дании и США за Меркель
Фото: Gong Bing/ Xinhua/ www.globallookpress.com
К шпионажу альянс не имеет отношения, расследованием фактов должны заниматься вовлеченные в скандал страны, считает Столтенберг

НАТО не будет разбираться в истории с возможной слежкой Дании и США за лидерами других стран-членов блока. Об этом заявил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге в преддверии встреч глав МИД и минобороны государств военного союза.

Так норвежец прокомментировал новости о шпионаже Вашингтона за европейскими политиками, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и экс-министром иностранных дел Германии, а ныне президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером.

Столтенбрег отметил, что знаком с этими сообщениями. По его словам, вовлеченные в скандал страны занимаются установлением фактов данного дела.

"НАТО как организация к этому отношение не имеет, не в задачах НАТО заниматься такими вопросами", – цитирует "Интерфакс" генсека.

Также глава блока выразил надежду, что союзники смогут прояснить все факты и урегулировать проблему.

Ранее целый ряд европейских СМИ обнародовали информацию о том, что в 2012-2014 годах разведслужба Дании помогала Агентству национальной безопасности США (АНБ) в слежке за высокопоставленными политиками Старого Света – ФРГ, Швеции, Франции и Норвегии. В частности, американцы использовали датские информационные кабели.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Вот такой вот гадюшник
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друг за другом следят и прослушивают.))
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