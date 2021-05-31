Российской и американской сторонам нужно согласовать более важную проблематику саммита, чем обсуждать вопросы экологии

Запланированный на 16 июня в Женеве саммит президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена может не состояться, если Москва и Вашингтон не согласуют реально важные для обеих сторон темы переговоров. Такой прогноз по поводу предстоящей встречи лидеров двух держав дал декан факультета социологии и политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

По его словам, внешнеполитические приоритеты РФ и Штатов уже давно расходятся. Поэтому Вашингтону подчас "приходится из пальца высасывать общие темы для обсуждений", а вот по ключевым вопросам мировой политики интересы американцев не совпадают с российскими, считает политолог.

Он отметил, что США отказываются идти на компромисс по разным темам, в отличие от РФ. В качестве примера Шатилов привел Договор по открытому небу, из которого Вашингтон вышел.

Эксперт назвал слишком скудной экологическую проблематику, чтобы выносить ее обсуждение в повестку саммита глав таких великих государств, сообщает издание Life.

"Со стороны США должны думать, на какие компромиссы идти, иначе встреча эта не состоится или пройдет в режиме "пришел, увидел, разошлись". Если каких-то важных публичных или непубличных идей не удастся найти, тогда саммит действительно может подвиснуть", – подытожил Шатилов.

В прошедшие выходные в Европе разгорается международный скандал из-за публикаций в СМИ информации о якобы слежке АНБ за рядом высокопоставленных политиков Старого Света с помощью разведки Дании. Под всевидящее око Вашингтона попали, в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель и экс-министр иностранных дел Германии, а ныне президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер. Шпионаж осуществлялся в 2012-2014 годах.

Депутат немецкого бундестага Вальдемар Гердт не исключил, что эти публикации могут иметь отношение к встрече Путина и Байдена. Впрочем, полагает он, российский лидер не станет затрагивать тему слежки за европейцами с хозяином Белого дома.

Ранее в понедельник, 31 мая, замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о расхождении повесток Москвы и Вашингтона перед женевским саммитом, передает РИА "Новости". Дипломат призвал американскую сторону быть готовыми в предстоящие дни получить ряд сигналов из РФ, ряд из которых окажутся "некомфортными" для Штатов.

