Считают Россию "умирающей страной": Медведев заявил об оборзевшем от своей мощи Западе

Считают Россию "умирающей страной": Медведев заявил об оборзевшем от своей мощи Западе
Дмитрий Медведев. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения России с Европой и США сейчас хуже, чем во времена холодной войны

Запад сам спровоцировал конфронтацию с Россией, которая нашей стране уже порядком поднадоела. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, добавив, что еще не поздно наладить отношения. 

Политик отметил, что от последствий напряженных отношений между сторонами устали не только простые люди, но вообще все. По его словам, это никому не нравится, в том числе и ему. Медведев полагает, что конфронтация надоела и президенту РФ, и другим его коллегам. Однако не Россия раскрутила спираль конфронтации. 

Зампред Совбеза уверен, что Запад мог "более тонко, умно" ответить на решение крымчан жить в составе России. Европа и США могли выразить некие свои обеспокоенности, но при этом сохранить нормальные отношения с РФ. 

Как заявил Медведев в интервью "Коммерсанту", та сторона же все уничтожила. 

Политик подчеркнул, что не говорит о том, что всегда и во всем виноват Запад. Однако именно на этот раз Россия ни при чем. Медведев считает, что еще можно восстановить отношения. Он напомнил опыт холодной войны, когда и в 1970-е годы стороны садились за стол переговоров и находили компромиссы, хотя тогда казалось, что это невозможно. 

Как отметил Медведев, партнеры на Западе "оборзели от своей мощи". Особенно активно это начало происходить после распада Варшавского договора. 

В отношениях между РФ и Западом были разные вехи в истории, например, Карибский кризис. Но еще ни разу иностранные политики не пытались закрыть все каналы общения. Представить себе индивидуальные ограничительные меры во времена, например, Никиты Хрущева, невозможно. Раньше Запад был более прагматичен, несмотря на всю неприязнь. Медведев полагает, что отношения сейчас хуже не куда из-за того, что Запад уверен в том, что с Россией считаться необязательно, потому что это "умирающая страна". 

Зампред Совбеза подчеркнул, что Россия заинтересована в хороших отношениях с ЕС и США, и другими странами. А из-за санкций все страны многое потеряли, и из этой ситуации нужно как-то выходить. 

Полина ИВАНОВА

Ответить:

крым наш
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Гость241057
Не могу сказать что виноват запад во всём, но гадит России он изрядно.
они спят и видят нас немощными
Гость252698
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Гость241057
Не могу сказать что виноват запад во всём, но гадит России он изрядно.
запад не гадит. Это обычная борьба за рынки сбыта и недобросовестная конкуренция. Обычный бизнес. Все так делают.
Ну вы посмотрите какой засранец этот Медведев
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От Медведева можно просто уссаться и <цензура>, потому что этот полнейший дегенерат Медведев, который нигде никогда толком не работал, причём абсолютно точно также как когда-то <цензура> и выродок Ленин, но зато Медведев как и шпион-КГБэшник Путин отлично знает как нужно управлять дебильной Путинской россией и руководить совершенно засранной экономикой.
Гость253296
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Виноваты обе стороны, но все политики хотят выглядеть пушистыми, только народы уже устали
Гость253295
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Виноваты обе стороны, но все политики хотят выглядеть пушистыми, только народы уже устали
Гость252698
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айфоня сам приложил руку к застою последнего десятка лет в экономике будучи премьером. Лучше бы он помалкивал сейчас.
Гость241057
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Не могу сказать что виноват запад во всём, но гадит России он изрядно.
Гость249914
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Ну иногда ещё и их помощники...
Старый солдат
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Всегда и во всем виноват Запад и Чубайс
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