Москва заплатила Лукашенко за уход – СМИ

Москва заплатила Лукашенко за уход – СМИ
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Маневрировать между РФ и Западом белорусский лидер больше не сможет

Политическое будущее президента Белоруссии Александра Лукашенко предрешено. Последние события с самолетом Ryanair вызвали в Европе еще более негативную реакцию, чем подавление протестов в республике после выборов. Кремль же только заработает у Запада очки, если подтолкнет процесс смены власти в Минске. Так оценивает ситуацию польский эксперт по восточноевропейским делам Марек Будзиш.

Польский специалист обратил внимание, что после жесткой реакции стран ЕС на принудительную посадку самолета Александр Лукашенко прилетел к президенту РФ Владимиру Путину в Сочи. Встреча длилась два дня, причем в первый день лидеры разговаривали больше пяти часов. Подробности переговоров не известны, но объявлено о перечислении Белоруссии второго транша кредита, о котором Путин и Лукашенко договорились прошлой осенью, указывает эксперт.

"Россия очень расчетливо поддерживает белорусский режим дополнительными денежными вливаниями",

пояснил Будзиш в эфире Польского радио. Он напомнил, что первый транш Минск получил осенью – после этого в Белоруссии началась работа над конституционной реформой. Теперь 500 млн долларов Москва перечисляет, вероятно, в обмен на обещание Лукашенко эту реформу реализовать. По факту, это знаменует собой ослабление позиций нынешнего лидера республики и его грядущий уход с поста.

При этом уровень изоляции, которой подверглась Белоруссия после инцидента с самолетом, лишает Лукашенко пространства для маневра. Москве же эти изменения на руку: она может привести к власти в Белоруссии своего кандидата, Запад же ей за это еще и похлопает, считает польский эксперт.

Ранее политологи не раз отмечали попытки Минска лавировать между Москвой и Западом в поисках наибольшей выгоды для себя. Столь ненадежный партнер вызывал недовольство России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость244140
Пожаловаться Ответить
Никуда он не уйдёт. Сотрудники ГУБОПиК вычислили 43-летнюю жительницу Минска, которая управляла деструктивным телеграм-ресурсом «Берута чат». Женщину задерживали при силовой поддержке СОБРа. Накануне она успела передать права управления чатом своей подруге из Украины.
1
новости партнеров

Лавров заявил об ответе России на недружественные шаги Евросоюза

Страны европейского континента страдают от серьезного кризиса доверия

Журналист "России 1" выдал "сенсацию" о спичках у камина в переговорной Путина

Телеведущий провел сокрушающую аналитику, заметив лежащий на дровах коробок

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей