Депутат ФРГ указал на зловредность рестрикций для Европы

Скандал вокруг белорусского государства продолжает оставаться одной из основных тем на международной арене. Западные государства грозят покарать Республику за внезапно севший в Минске самолет с помощью санкционной дубины. Однако далеко не все в Европе одобряют такие стремления.



Так, глава немецкого правительственного комитета по экономике и энергетике Клаус Эрнст предостерегает родную страну от возможных последствий антибелорусских рестрикций.

Высокопоставленный госслужащий согласен с тем, что за инцидент с бортом авиакомпании Raynair Минск нужно наказать. Однако вести себя следует аккуратно, так как велика вероятность навредить самим себе. Эрнст считает, что европейское сообщество должно ответить на действия белорусских властей, но действовать нужно так, чтобы "не прострелить себе ногу". Таким мнением немец поделился в беседе с корреспондентом РИА "Новости".

Эрнст напомнил, что является противником антироссийских санкций, так как они не позволяют Европе добиться желаемых результатов, а только подрывают экономику этого региона. В случае с Белоруссией может получиться также: Германия и Европа в целом только пострадают от санкционных ограничений, которые могут быть наложены на Республику.

При этом политик весьма приветствует рестрикции, направленные персонально против белорусского лидера Александра Лукашенко.

Стоит отметить, что западные санкции могут негативно сказаться и на отношениях России и Белоруссии. Так, при определенном стечении обстоятельств российские компании могут вынудить отвернуться от Республики.