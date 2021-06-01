США "сдали" Европу России – польский историк

США "сдали" Европу России – польский историк
Фото: Sojka Libor/CTK/www.globallookpress.com
В республике весьма недовольны политикой американцев

Новая американская администрация решила передать Центральную Европу в зону влияния российского и немецкого государств. Такого мнения придерживается известный польский историк Мечислав Рыба.

Поляк весьма скептически оценивает перспективу перехода, в том числе, и его родного государства под условное крыло Германии и России. Историк затаил обиду на американского лидера Джо Байдена за то, что он таким "бессовестным" образом повел себя с преданными союзниками.

Так профессор оценил решение нового президента Соединенных Штатов Америки отменить ряд санкционных ограничений против организаций, которые принимают участие в строительстве российской газовой магистрали "Северный поток-2".

Он напомнил, что новый трубопровод напрямую соединит Российскую Федерацию и Германию. А это значит, что страны Центральной Европы никоим образом не будут задействованы в передаче российского газа в одно из ведущих государств Евросоюза. Это весьма печалит поляка.

Главным виновником произошедшего он считает вашингтонскую администрацию. Мол, великодушный Байден должен был заступиться за несчастные европейские государства и не позволить России "вероломно" передавать собственный газ напрямую в Берлин.

Теперь же Германия получит карт-бланш в ведении политики на европейских территориях, а влияние России на этот регион в разы усилится. Своим мнением польский профессор поделился с Radio Maryja.

К слову, недавно сообщалось, что трубоукладочная баржа "Фортуна" на большой скорости заканчивает прокладку одной из труб "Северного потока".

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость250863
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Ну никал пшеки не могут понять того, что они просто мешки с костями и мясом для игр "взрослых дядей" типа России, Германии и СШП
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