Привычка жить за чужой счет лишает страны истинной независимости

Бывшие страны соцблока и республики СССР настолько привыкли жить за счет Москвы, что и сегодня постоянно требуют денег. На это обратил внимание спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Киев жаждет компенсации за потерю дохода от транзита российского газа. Прага обвинила РФ во взрывах во Врбетице, выслуживаясь перед Вашингтоном, и теперь рассчитывает получить 40 млн евро. Прибалтийские республики все ждут каких-то "компенсаций" за советский период, перечислил Володин.

"Политика не собес. Получать деньги и быть независимыми не получится",

– охладил пыл этих стран председатель Госдумы. По его мнению, Чехия, Украина, Грузия, Прибалтика сохранили привычку жить на чужие деньги. Даже после распада СССР они предпочти не независимость, а сделали выбор в пользу государства-сателлита.

При этом они "не помнят", сколько Москва вкладывала сил и средств в их развитие и защиту в прежние годы и что именно Россия взяла на себя все обязательства по выплате долгов СССР.

"Если совести нет, то хотя бы меру надо знать. (…) Прекращайте делать виновником всех своих проблем Россию. Начните с себя",

– призвал Володин в своем телеграм-канале. А особо забывчивым он напомнил, что русский мужик медленно запрягает, да быстро едет. Так что пора вспомнить о благодарности, принести России свои извинения и начать выстаивать с ней новые отношения.

Ранее Володин выступил за разработку единых правил для крупных IT-компаний в интернете.