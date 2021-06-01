Лукашенко рассказал об обещании Путина по ценам на российский газ

Лукашенко рассказал об обещании Путина по ценам на российский газ
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Белоруссия планирует выторговать у России льготы

Российский лидер Владимир Путин провел растянувшуюся на несколько дней встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам саммита Батька сообщил, что ему удалось получить от нашего главнокомандующего обещание помочь Минску с газом.

Стоимость российского газа является одной из важнейших тем в сфере организации экономики Белоруссии. На правах особых отношений с Москвой Республика пользуется серьезными преференциями: Россия отдает белорусам газ по существенно сниженным ценам. При этом Батька постоянно пытается выклянчить у нашей страны дополнительные льготы.

Так, после саммита в Сочи Лукашенко объявил, что российский лидер обещал провести особое собрание и подумать над тем, как помочь Республике с ценами на газ, пишет РИА Новости. При этом сам глава Белоруссии желает, чтобы в будущем году цена на голубое топливо осталась на текущем уровне, хотя утвержденная еще 10 лет назад формула расчета стоимости газа для Белоруссии выдает значительно большую сумму.

Также Лукашенко заявил, что Москва и Минск достигли договоренностей по поводу сближения таможенного законодательства. Наднациональный таможенный орган две державы создавать не будут, но возможно появление общего центра с доступом к вопросам границ государств, пишет издание "Беларусь сегодня".

Более того, президенты договорились, что Россия осуществит поставку самого современного вооружения для нужд белорусской армии. Также два государства планируют выработать совместную реакцию на санкционные ограничения, которые вводят западные страны в отношении России и Белоруссии.

Президентам также удалось договориться по поводу проведения следственных мероприятий в отношении белоруса Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. Разбирательства по их делам будут вестись на территории Республики, при этом российская сторона получит консульский доступ к нашей соотечественнице, отмечает телеграмм-канал RT.

Помимо прочего, Лукашенко сообщил, что обратился к главе России с просьбой открыть Москву для жителей Белоруссии, которые летят на летний отдых. Батька также попросил нашего президента увеличить число рейсов в Санкт-Петербург.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость253440
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Немного из истории истинно братских отношений в виртуально существующем Союзном государстве: «Нельзя прощать Минску деяния, попирающие национальную гордость России» (ИА Регнум).Станислав Стремидловский
«Ползучая белорусизация»: Европейский союз решил использовать Лукашенко в своем противостоянии с Россией.Дмитрий Музалевский Собирается ли Россия вводить в Белоруссию войска? А также вспоминаем все серии замечательного фильма "Крестный батька", когда НТВ с полного одобрения кремлевской братвы поливало Лукашенко первосортными помоями.
Гость253444
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Гость251934
А что Лукашенко пообещал за дешевый газ? Подробнее, пожалуйста.
обещал и дальше дуру гнать
Гость244140
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На днях в Сочи открыли памятник погибшим черкесам, которые участвовали в Кавказской войне. О том, что большая часть из них была работорговцами, которые нападали на русские поселения и затем погибли либо бежали от русских солдат в Турцию на памятнике упомянуть забыли (а точнее - не захотели). Местные власти Сочи, которые под нытье черкесских русофобов сносили памятник русским воинам на месте форта Святого Духа - говорили, что он вносит раздор. Но судя по всему, этот памятник никого не ущемляет и раздор не вносит. Двойные стандарты властей РФ
Гость244140
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Лукашенко тот же Каддафи!
Гость244140
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Перед работающими телекамерами Александр Лукашенко во время встречи с Ариэль де Ротшильд (Arielle de Rothschild) вовсю расхваливал ее банковскую группу. «Мы очень высоко оцениваем вашу компанию, - заявил белорусский авторитарный правитель, - работа ваших специалистов будет для нас полезной». Он им верит, как Каддафи верил.
гость
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Ты, нищеброд, главное верь, и не бзди когда все закончится разом. Тебе же, дебилу, пообещали все хорошо будет, верь до последнего бдюха.Брехло
Гость251934
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А что Лукашенко пообещал за дешевый газ? Подробнее, пожалуйста.
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