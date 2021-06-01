Белоруссия планирует выторговать у России льготы

Российский лидер Владимир Путин провел растянувшуюся на несколько дней встречу с белорусским коллегой Александром Лукашенко. По итогам саммита Батька сообщил, что ему удалось получить от нашего главнокомандующего обещание помочь Минску с газом.



Стоимость российского газа является одной из важнейших тем в сфере организации экономики Белоруссии. На правах особых отношений с Москвой Республика пользуется серьезными преференциями: Россия отдает белорусам газ по существенно сниженным ценам. При этом Батька постоянно пытается выклянчить у нашей страны дополнительные льготы.

Так, после саммита в Сочи Лукашенко объявил, что российский лидер обещал провести особое собрание и подумать над тем, как помочь Республике с ценами на газ, пишет РИА Новости. При этом сам глава Белоруссии желает, чтобы в будущем году цена на голубое топливо осталась на текущем уровне, хотя утвержденная еще 10 лет назад формула расчета стоимости газа для Белоруссии выдает значительно большую сумму.

Также Лукашенко заявил, что Москва и Минск достигли договоренностей по поводу сближения таможенного законодательства. Наднациональный таможенный орган две державы создавать не будут, но возможно появление общего центра с доступом к вопросам границ государств, пишет издание "Беларусь сегодня".

Более того, президенты договорились, что Россия осуществит поставку самого современного вооружения для нужд белорусской армии. Также два государства планируют выработать совместную реакцию на санкционные ограничения, которые вводят западные страны в отношении России и Белоруссии.

Президентам также удалось договориться по поводу проведения следственных мероприятий в отношении белоруса Романа Протасевича и россиянки Софии Сапеги. Разбирательства по их делам будут вестись на территории Республики, при этом российская сторона получит консульский доступ к нашей соотечественнице, отмечает телеграмм-канал RT.

Помимо прочего, Лукашенко сообщил, что обратился к главе России с просьбой открыть Москву для жителей Белоруссии, которые летят на летний отдых. Батька также попросил нашего президента увеличить число рейсов в Санкт-Петербург.