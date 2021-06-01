Политик не захотел согласовывать действия с Москвой

Экс-замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян откровенно рассказал о сомнительных действиях находящегося тогда в должности премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Речь идет о периоде обострения карабахского конфликта. Так, в какой-то момент Пашинян проявил излишнюю самостоятельность, хотя должен был согласовать свои действия с Москвой.



Генерал-лейтенант сообщил, что между Россией и Арменией были достигнуты договоренности о том, что армянская армия будет осуществлять ряд действий по согласованию с российской стороной. В частности, речь шла о запуске ракет.

Однако Пашинян в определенный момент решил, что не желает отчитываться перед Москвой и имеет право действовать, как ему заблагорассудится, несмотря на межгосударственные соглашения. А значит будет пускать ракеты, когда захочет.

Более того, армянский премьер-министр позволил себе неуважительное отношение к нашей стране. Со слов Хачатрян выходит, что Пашиняну указывали на необходимость получить добро от России перед запуском ракет.

"Кто такие русские? Я сказал!" – таким образом армянский политик обосновал свою позицию.

О неуважительном поведении армянского премьера генерал-лейтенант рассказал в беседе с изданием Yerevan Today. Впрочем, нужно отметить, что по официальным данным, ракеты так и не были запущены. Ранее сообщалось, что Минобороны России не фиксировало пусков оперативно-тактических ракетных комплексов"Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.

Также Хачатрян напомнил о том, что Пашинян во всеуслышание сомневался в эффективности переданных Армении российских комплексов "Искандер". Напомним, из-за этой истории премьер-министру пришлось публично извиняться за свои слова.