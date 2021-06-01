Курс рубля
- Доллар идет на антирекорд: прогноз аналитиков
- Россиянам рекомендовали поторопиться с покупкой долларов
- Экономист озвучил курс доллара на конец 2021 года
Экс-замначальника Генштаба ВС Армении Тиран Хачатрян откровенно
рассказал о сомнительных действиях находящегося тогда в должности
премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Речь идет о периоде обострения
карабахского конфликта. Так, в какой-то момент Пашинян проявил излишнюю
самостоятельность, хотя должен был согласовать свои действия с Москвой.
Генерал-лейтенант сообщил, что между Россией и Арменией были достигнуты договоренности о том, что армянская армия будет осуществлять ряд действий по согласованию с российской стороной. В частности, речь шла о запуске ракет.
Однако Пашинян в определенный момент решил, что не желает отчитываться перед Москвой и имеет право действовать, как ему заблагорассудится, несмотря на межгосударственные соглашения. А значит будет пускать ракеты, когда захочет.
Более того, армянский премьер-министр позволил себе неуважительное отношение к нашей стране. Со слов Хачатрян выходит, что Пашиняну указывали на необходимость получить добро от России перед запуском ракет.
"Кто такие русские? Я сказал!" – таким образом армянский политик обосновал свою позицию.
О неуважительном поведении армянского премьера генерал-лейтенант рассказал в беседе с изданием Yerevan Today. Впрочем, нужно отметить, что по официальным данным, ракеты так и не были запущены. Ранее сообщалось, что Минобороны России не фиксировало пусков оперативно-тактических ракетных комплексов"Искандер" в ходе конфликта в Нагорном Карабахе.
Также Хачатрян напомнил о том, что Пашинян во всеуслышание сомневался в эффективности переданных Армении российских комплексов "Искандер". Напомним, из-за этой истории премьер-министру пришлось публично извиняться за свои слова.
Анкара стремится снискать расположение Вашингтона
Маневрировать между РФ и Западом белорусский лидер больше не сможет
надоели и свои тоже
только в составе и под прикрытием россии смогли выжить все эти бывшие республики а разошлись и практически все они залезли обратно на пальмы и сжимая дубинку зло смотрят друг на друга и с подобострастием на шерхана
ни экономик не создали ни независимость
Просто русские это мразь