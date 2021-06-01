Захарова напомнила Киеву про домашнее задание

Захарова напомнила Киеву про домашнее задание
Мария Захарова. Фото: MFA Russia /via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
В МИД РФ пояснили, почему Украину не позвали на саммит НАТО

Стиль общения западных партнеров с Киевом и Тбилиси напоминает отношение родителей к безответственным детям, которым постоянно приходится напоминать о несделанных уроках. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила решение руководства НАТО не приглашать Украину и Грузию на свой саммит.

Генсек организации Йенс Столтенберг ранее пояснил, почему Киев и Тбилиси не позвали на встречу в Брюсселе. Он напомнил, что предстоящий в июне саммит – это мероприятие только для членов организации. Грузии же и Украине давно выдан план действий, которые они должны выполнить, чтобы можно было вести речь об интеграции этих стран в Североатлантический альянс. В том числе Столтенберг указал на необходимые реформы, которые власти этих стран до сих пор не провели.

"Жаль не упомянул Столтенберг Минские договоренности и необходимость их выполнения Киевом.  Это как раз то домашнее задание, которое давно пора выполнить, включая работу над ошибками",

написала Захарова в своем телеграм-канале. Это один из первых постов дипломата в данном мессенджере. Аккаунт здесь Захарова открыла только 1 июня 2021 г. по просьбе российского журналиста и телеведущего Владимира Соловьева.

Накануне бывший глава МИД Незалежной Павел Климкин заявил, что стране еще очень далеко до стандартов НАТО, более того, по его данным, жители страны выступают против вступления в западный военный блок.

Что касается Грузии, то эксперты еще раньше предупреждали ее об опасности объединения с Украиной в некие альянсы, поскольку негативная репутация Киева бросает тень и на Тбилиси. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ГостьПророк
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Ну кажется, что все мы знаем о них,а вот наконец то и Запад понял!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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А когда это хозяева-рабовладельцы пигмеев-рабов за один стол с собой приглашали?!
Гость248311
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Хоспади Б-же ! чуть не обкакался со страха когда эту марамойку увидел
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