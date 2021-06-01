Москва использует балтийскую трубу для решения вопроса Донбасса

После ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" Россия сделает все, чтобы остановить транзит газа через украинскую территорию. Москва не станет заключать с Киевом новый контракт. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, текст которого размещен на сайте главы государства.

Лидер Незалежной назвал "СП-2" для Москвы "козырной ставкой".

"Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа", – сказал Владимир Александрович.

По его мнению, Россия будет использовать тему газопровода как рычаг воздействия на ситуацию в Донбассе, особенно с учетом того, что в регионе сейчас идет выдача паспортов РФ – около 300 тыс уже на руках жителей ДНР и ЛНР.

Пан Зеленский в очередной раз объявил газопровод угрозой для энергетической безопасности Незалежной и всей Европы.

"Россия точно нас отключит. <...> Если они завершат техническую сторону "Северного потока-2" в этом году, он заработает через два-три года. И мы знаем, что будет. Все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было", – убежден президент.

"Северный поток – 2" является не экономическим, а политическим оружием Москвы, причем "очень мощным", подытожил глава соборной.

Напомним, Россия и Украина подписали соглашение по транзиту голубого топлива сроком на пять лет в конце декабря 2019 года. Общий объем транспортировки сырья в Европу составит 225 млрд куб. м – 65 млрд куб. м в 2020-м и по 40 млрд куб. м в 2021–2024 годах. Договор заключен на условиях "качай или плати". При недопоставках газа "Газпром" все равно обязан оплачивать оговоренный объем.

Ранее в апреле стало известно, что отечественный монополист активно стал закачивать топливо в Европу из-за повышенного спроса.

