РФ не считает предстоящую встречу исторической, отметил министр

Москва трезво оценивает ситуацию вокруг предстоящей встречи президента России Владимира Путина с его американским коллегой Джо Байденом, которая должна состояться этим летом в Женеве. Соответствующее заявление сделал сегодня, 1 июня, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Таким образом, подчеркнул глава российского МИД, РФ не имеет никаких иллюзий в своих ожиданиях от встречи двух президентов.

Лавров также указал на то, что российская сторона не пытается создавать впечатление "каких-то прорывов и исторических судьбоносных решений". Тем не менее, диалог между главами двух ядерных государств является важным фактором, который требует безусловной поддержки, пишет РИА "Новости".

Как отметил руководитель внешнеполитического ведомства, выступая на пресс-конференции в российской столице, оба президента обменяются своими мнениями по угрозам, усматриваемым каждой страной – в том числе и на глобальном уровне.

Напомним, о конкретных деталях предстоящей встречи между лидерами двух держав стало известно в конце мая. 24 числа российская сторона официально заявила, что поддерживает инициативу американских коллег о проведении межгосударственного саммита на президентском уровне.

Позднее секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев провел в Женеве встречу с главой национальной безопасности Соединенных Штатов Джейкобом Салливаном. До этого момента государственные служащие обменивались мнениями лишь в разговоре по телефону.

Ранее Лавров рассказал об ответе РФ на недружественную политику Брюсселя.