От американского лидера ожидают последовательности в заявлениях

Глава Соединенных Штатов Джо Байден обязан должным образом отреагировать на массовые нарушения прав человека в Крыму, население которого пострадало от санкционных мер и блокады со стороны Украины и Запада. Соответствующее заявление сделал постпред республики при президенте РФ Георгий Мурадов.

Ранее президент США сообщил, что намерен затронуть тему о правах человека в России на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным в Женеве. Глава американского государства заявил, что не намерен оставаться в стороне и позволять кому-либо нарушать эти нормы.

Мурадов выразил надежду, комментируя слова президента США, что Байден сможет проявить принципиальность по вопросу прав человека в Крыму, жители которого пострадали от ограничений со стороны западных государств и Украины, блокировавшей доступ к воде и иным природным ресурсам. Также постпред напомнил, что свободу передвижения и распространения информации на полуострове пытаются ограничить извне.

Так, Мурадов отметил, что незаконные действия Запада и Украины не соответствуют Уставу ООН и Всемирной декларации о правах человека, а также иным международным документам. Обращения крымчан по этому поводу были проигнорированы, передает РИА "Новости".

"Может быть, Джо Байден услышит, что и жизни крымчан имеют значение?" – задался вопросом политик.



Ранее заместитель официального представителя российского МИД Марии Захаровой Илья Тимохов заявил, что Киев не собирается отказываться от идеи наказания жителей Крыма за воссоединение с РФ. Политика украинских властей по этому вопросу может стать причиной гуманитарного коллапса, уверен дипломат.