"Путин нас унижает": польские политики пожаловались на Москву из-за самолета

"Путин нас унижает": польские политики пожаловались на Москву из-за самолета
Фото: Leszek Szymański/ Polska Agencja Prasowa/ www.globallookpress.com
В Республике предполагают, что Кремль инцидентами с лайнерами якобы проверяет иммунную систему Евросоюза

Сотрудники правоохранительных органов РФ сняли с варшавского авиарейса бывшего директора "Открытой России" (НПО, признанной нежелательной в России) Андрея Пивоварова для того, чтобы подчеркнуть беспомощность польских служб и дипломатии. Об этом заявил эксглава МИД Польши Гжегож Схетына.

В комментарии порталу Interia.pl политик объявил, что суверенитет страны оказался под угрозой из-за вчерашнего задержания Пивоварова в аэропорту Пулково, когда самолет польской авиакомпании LOT уже собирался взлететь в направлении Варшавы.

Пан Схетына сравнил инциденты с россиянином и белорусским оппозиционным деятелем Романом Протасевичем, который был снят 23 мая с экстренно севшего в Минске самолета ирландской компании Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, углядев в них нровый след Кремля. А все потому, что при поддержке России власти Белоруссии "могут многое" и "очередная провокация" осталась без последствий, заметил поляк.

Он считает, что Пивоварова можно было задержать еще в петербургском аэропорту, например, во время таможенного досмотра или проверки документов, однако этого не было сделано.

"Его вытащили из самолета, чтобы подчеркнуть беспомощность польских служб, нашей дипломатии. Путин нас унижает", – возопил экс-министр.

По его словам, такие действия РФ угрожают суверенитету Польши, поскольку самолет является собственностью Республики. Кроме того он выразил сожаление, что в европейских делах совсем не слышно голоса Варшавы. По последнему инциденту должна быть реакция МИД страны и Евросоюза, резюмировал пан Схетына.

В свою очередь, зампред комитета Сейма Польши по иностранным делам Аркадиуш Мулярчик уверен, что "русские проверяют иммунную систему не только Польши, но и в целом ЕС".

По его мнению, в ситуации с лайнером LOT и снятием россиянина нет никакой случайности – Россия вдумчиво проводит свою политику. Сначала была Грузия, Украина, потом "эксцессы на Западе" и вот "пришло время для Польши", чего следовало ожидать, подчеркнул депутат.

"Русские пытаются сломать новые преграды международного порядка. Владимир Путин наблюдает за реакцией Запада", – констатировал пан Мулярчик.

Он призвал в качестве адекватного ответа Москве "Польше собраться", в частности, усилить армию, т.к. только такой язык "по-настоящему понимают русские". Ну и конечно, сотрудничать с НАТО и ЕС, подытожил парламентарий.

По информации Следственного комитета России, Пивоваров задержан в рамках уголовного дела об участии в деятельности иностранной неправительственной организации, признанной нежелательной на территории РФ. Следователи подозревают, что оппозиционер пытался скрыться за рубеж.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость250863
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"поскольку самолет является собственностью Республики" - т.е. и самолет чтоли забрали?
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