На Украине назвали условие, при котором Лукашенко станет "рабом Путина"

На Украине назвали условие, при котором Лукашенко станет "рабом Путина"
Александр Лукашенко. Фото: president.gov.by
Своими соображениями поделился бывший министр иностранных дел

Экс-глава украинского МИД Павел Климкин увидел тайный смысл в обсуждении президентами РФ и Белоруссии авиарейсов в Крым. Напомним, ранее Александр Лукашенко сообщил, что намерен вместе с Владимиром Путиным подумать над вопросом транспортного сообщения между РБ и российским полуостровом.

Разговоры лидеров двух стран о Крыме не понравились бывшему украинскому министру. Климкин высказался в своем Фейсбуке. По его словам, обсуждение авиарейсов на полуостров – не случайно. Вероятное признание Лукашенко Крыма украинец расценил как двойную угрозу – и Незалежной, и Западу, назвав Батьку диктатором. Также Климкин заявил, что если белорусский президент все же решится и признает полуостров российским, "он станет рабом Путина", передает "Общественная служба новостей".

Бывший глава украинского МИД добавил, что необходимо готовиться к поглощению Белоруссии Россией, отмечает "Свободная пресса".

Напомним, встреча Путина и Лукашенко в Сочи прошла в конце мая и продлилась два дня. На второй, неофициальный, когда президенты катались на катере, Батька взял с собой сына Николая. О чем свидетельствует такое поведение, объяснил эксперт.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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