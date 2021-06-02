Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Специалисты американского Министерства обороны отреагировали на
растиражированные прессой публикации про рассекреченные базы ядерного оружия. В
Пентагоне отказались признавать достоверность случайно слитых данных.
Напомним, скандал разгорелся на прошлой неделе. Оказалось, что американские военные, которые охраняют ядерные боеголовки своей страны, допустили большую оплошность. Речь идет о вооружении, размещенном на европейской территории. Так вот, нерадивые военнослужащие пытались запомнить места дислокации баз с помощью карточек. К этому вопросу они привлекли общедоступное образовательное приложение, через которое секретные данные вылились в интернет-пространство.
В Пентагоне ответили, следуя американской традиции "ни да, ни нет". Представитель ведомства Джон Кирби объявил, что не может подтвердить данную информацию, но и опровергать ее не будет, пишет РИА "Новости". Он пояснил, что такова политика министерства: там решили вообще никак не комментировать наличие или отсутствие ядерных боеголовок в каком-то определенном месте.
При этом Пентагон пообещал разобраться в случившемся и провести детальное расследование резонансного инцидента. Кирби также подчеркнул, что все вооружение американцев находится "вне опасности".
К слову, недавно на Западе назвали способ уничтожить Россию ядерным ударом из космоса.
Политик не захотел согласовывать действия с Москвой
У киевского режима еще остается шанс на сохранение транзитного маршрута российского газа