Американцы начали расследование инцидента

Специалисты американского Министерства обороны отреагировали на растиражированные прессой публикации про рассекреченные базы ядерного оружия. В Пентагоне отказались признавать достоверность случайно слитых данных.



Напомним, скандал разгорелся на прошлой неделе. Оказалось, что американские военные, которые охраняют ядерные боеголовки своей страны, допустили большую оплошность. Речь идет о вооружении, размещенном на европейской территории. Так вот, нерадивые военнослужащие пытались запомнить места дислокации баз с помощью карточек. К этому вопросу они привлекли общедоступное образовательное приложение, через которое секретные данные вылились в интернет-пространство.

В Пентагоне ответили, следуя американской традиции "ни да, ни нет". Представитель ведомства Джон Кирби объявил, что не может подтвердить данную информацию, но и опровергать ее не будет, пишет РИА "Новости". Он пояснил, что такова политика министерства: там решили вообще никак не комментировать наличие или отсутствие ядерных боеголовок в каком-то определенном месте.

При этом Пентагон пообещал разобраться в случившемся и провести детальное расследование резонансного инцидента. Кирби также подчеркнул, что все вооружение американцев находится "вне опасности".

К слову, недавно на Западе назвали способ уничтожить Россию ядерным ударом из космоса.