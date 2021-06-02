Мировые политические элиты взялись строить новый миропорядок

Глава Белого дома Джо Байден согласился на встречу с российским лидером Владимиром Путиным под давлением. Об этом заявил президент Академии геополитических проблем генерал-полковник Леонид Ивашов.

По его мнению, Байден резко негативно относится как к самой России, так и ее президенту. Однако он человек подневольный, и поскольку некими элитами принято решение об изменении отношения к Москве, главе США приходится ехать на саммит.

"Откуда-то последовал сигнал – и Байден, сжав зубы, соглашается на встречу с президентом России",

– приводит "Царьград" слова Ивашова. В качестве доказательства, что отношение к Москве меняется, он привел слова пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби. Недавно тот вдруг заявил, что Вашингтон не смотрит на Москву как на врага. Хотя до последнего времени в США делались совершенно противоположные заявления.

В Европе отношение к России также меняется, заметил политолог. По его оценке, это может означать, что некие силы решили поменять тактику и строить инклюзивный капитализм. Поэтому Москву теперь не выгодно ставить на колени или держать в стане противника. Напротив, ее выгоднее использовать в качестве локомотива при создании нового миропорядка. Впрочем, это не означает, что Запад откажется от давления на РФ, но делаться это будет с помощью "мягкой силы".

Переговоры Путина и Байдена намечены на 16 июня. Они пройдут на нейтральной территории – в Женеве. Инициатором встречи считается американский президент, хотя ранее глава Кремля предлагал провести открытый двусторонний разговор, чтобы обсудить накопившиеся проблемы. Сами американцы от саммита ничего хорошего не ждут, они полагают, что их президент не может тягаться с российским лидером.