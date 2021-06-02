По мнению военнослужащего, Москва не признает иного подхода

Соединенные Штаты должны заручиться поддержкой Европы для проведения "более реалистичной политики". Такое заявление сделал бывший командующий сухопутными силами США на европейской территории Бен Ходжес, по мнению которого Москва представляет для Запада серьезную угрозу.

Военный эксперт посетовал на нежелание европейских государств воспринимать Кремль в качестве военной угрозы. Как считает отставной генерал-лейтенант, Брюссель этого "не осознает".

Однако Запад не сможет изолировать Россию от глобальных политических процессов – РФ принимает участие во многих делах, имеющих ключевое значение для Штатов, включая Арктику.

"Но нужно говорить с ними с позиции силы. Они будут возмущены таким подходом. Но это – единственное, что заслуживает их уважения", – считает Ходжес.

Аналитик также выразил желание услышать от президента США Джо Байдена планы по взаимодействию с Москвой, включая стратегию в Черном море, Арктике и прибалтийских государствах.

"Он хотя бы мог заявить, что стратегия пока не готова, но администрация работает над этим вопросом и думает над грамотным распределением ресурсов. Потому что сейчас складывается впечатление того, что Вашингтон словно полагает: "Ну вот Россия плохая, однако у нас есть средства для ее сдерживания. Реальная угроза для нас – это Китай". Но мы не можем выбирать для себя угрозу. Что одно, что другое представляет собой угрозу", – высказался Ходжес в интервью National Review.

Ранее глава погранслужбы ФСБ России Владимир Кулишов заявил о стремлении Штатов покуситься на территориальную целостность РФ.

