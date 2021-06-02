Украина пообещала действовать мгновенно

Киев недоволен перспективой того, что в скором времени "Белавия" может начать летать в Крым. Первая замглава МИД Незалежной Эмине Джапарова выступила с жестким заявлением по этому вопросу.

Дипломат отметила, что сразу же после первого белорусского самолета, оказавшегося в Крыму, Минск будут ждать рестрикции со всеми вытекающими последствиями, пишет "Укринформ". Джапарова пригрозила быстро реагировать, если Белоруссия попытается "легитимизировать оккупацию" Крыма.

Ранее глава Белоруссии Александр Лукашенко подчеркнул, что РФ и Республика прорабатывают вопрос полетов на наш полуостров, в Симферополь. Как напоминает RT, гендиректор "Белавиа" Игорь Чергинец уточнил, что для запуска прямого авиасообщения сначала Минск должен признать Крым частью России.