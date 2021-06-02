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Комитет по безопасности чешского парламента выступил за подготовку к импичменту действующего президента страны Милоша Земана. Такое заявление сделал сегодня, 2 июня, глава сената Чехии Павел Фишер.
По словам чиновника, на протяжении длительного периода времени Земан совершал действия, которые не соответствуют конституции республики.
Фишер также указал на то, что комитет вынес резолюцию о неспособности действующего президента справляться с возложенными на него обязанностями, о чем чиновник сообщил на своей странице в социальной сети "Твиттер".
Голосование по импичменту Земана, уточнил чешский госслужащий, пройдет в сенате в июне.
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