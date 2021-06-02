Кремль интересуют подробности заявления со стороны североафриканского государства

Суданские власти должны уточнить, что конкретно они намерены пересмотреть в договоре о создании военно-морской базы РФ. Такое заявление сделал сегодня, 2 июня, заместитель главы российского МИД Михаил Богданов.

Как отметил российский госслужащий, ведомство может провести дополнительные контакты с коллегами из североафриканского государства для разъяснения ситуации. Богданов напомнил, что для этого страны, как правило, используют посольства с военными атташе.

В МИД отметили, что таким образом намерены выяснить, о каких конкретных пунктах идет речь.

"Если есть желание что-то поправить, объясните, что вы хотите", – заявил Богданов в интервью "Интерфаксу".

Как отмечает источник, до этого глава Генштаба вооруженных сил Судана Мухаммад Осман аль-Хусейн заявил, что власти намерены пересмотреть договор с российской стороной о военно-морской базе. Военнослужащий уточнил, что обе стороны находятся "в процессе пересмотра" заключенного соглашения, предметом которого является военный проект РФ на берегу Красного моря.

Глава Генштаба также добавил, что договор подписан прежним режимом и не ратифицирован законодательной властью в соответствии с процедурой международного права, поэтому Судан имеет право вносить поправки, руководствуясь собственными интересами, уточняет телеканал "360".

Напомним, распоряжение о создании в Судане пункта материально-технического обеспечения для ВМФ России было подписано в ноябре прошлого года президентом страны Владимиром Путиным. Проект также согласовали военные и внешнеполитические ведомства обеих сторон.