Украине лучше без армии: Пушков ответил на слова Зеленского о "Северном потоке-2"

Украине лучше без армии: Пушков ответил на слова Зеленского о "Северном потоке-2"
Алексей Пушков. Фото: Federation Council of Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Проект поможет остановить войну в Донбассе

Известный российский сенатор Алексей Пушков считает, что отсутствие у Незалежной вооруженных сил позитивно скажется на обстановке в мировом пространстве. 

Так государственный деятель отреагировал на причитания украинского лидера Владимира Зеленского по поводу строительства нашей газовой магистрали "Северный поток-2". 

Бывший комик, а ныне президент Незалежной очень переживает, что возглавляемая им страна может потерять возможность обогащаться на транзите российского газа. Именно этим Украине грозит газопровод. Особо сильно Зеленского печалит то, что за счет возможной потери денег придется урезать финансирование украинской армии.

В свою очередь, Пушков на своей странице в "Твиттер" только поприветствовал такой исход событий. Политик отметил, что отсутствие крупных вооруженных формирований на Украине поможет прекратить кровопролитную войну в Донбассе и сохранит жизни молодых украинцев.

"Украине точно не нужна армия", – передает слова сенатора издание РИА ФАН.

Член Совета Федерации также отметил, что отсутствие армии поспособствует тому, что киевский режим распрощается с иллюзиями об отделении Крымской республики от России, пишет URA.RU. Помимо этого, Украина лишится возможности втягивать натовские страны в конфликт с нашим государством.

Тем временем, в России объявили о тестовом запуске "Северного потока-2". Наша страна уже работает над подачей газа в Германию.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость250863
Пожаловаться Ответить
Гость245729
Украине не нужны советы Пушкова. Пусть советует России и россиянам как им жить. Нечего лезть в чужие страны. Без него разберутся.
Конечно не нужны, вы и ваша недострана усиленно сама себя превращает в ноль
Гость 1848487
Пожаловаться Ответить
Всё , сами сами. Поклянчили - поплакали, поплакали - поклянчили, что наклянчили - то разворовали.Революция же для того и делалась.
гость
Пожаловаться Ответить
Гость245729 Он не прав! Вам уродам конченым нужно вообще ВСЁ перекрыть, даже кислород. Дышите своим пердежом вонючим. Тут на ресурсе у вас это хорошо получается, бандеры поганые.
Гость245729
Пожаловаться Ответить
Украине не нужны советы Пушкова. Пусть советует России и россиянам как им жить. Нечего лезть в чужие страны. Без него разберутся.
1
новости партнеров

Эксперт указал красные линии для Лукашенко в вопросе признания Крыма

Белорусский лидер не допустит политического влияния Москвы внутри Республики

В Тихановской увидели нового Кличко из-за ее речи

Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей