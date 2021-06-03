Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Продолжающееся ухудшение отношений с западными партнерами ставит перед Россией серьезные задачи. Главным ненавистником Москвы является Вашингтон, под кураторством которого многие европейские страны также начинают нападать на российское государство. Американский политэксперт Джордж Фридман предложил свой способ решения данной проблемы – он позволит укрепить позиции России на международной арене.



По мнению американца, который похоже не разделяет стремление его родной страны подмять под себя все вокруг, развал мощного антипода США – Советского Союза оказался настоящей геополитической катастрофой. Когда часть стран СССР вышла из объединения, их активно начали обрабатывать представители Европы и Америки. В итоге ситуация в ряде государств резко обострилась.

При этом очевидно, что руководителем в процессе нагнетания антироссийской истерии на бывших советских территориях, а также во всем мировом пространстве является Вашингтон. В то же время европейские государства по-разному относятся к России и не придерживаются одной явно определенной позиции.

При этом объединенный Запад, скорее всего, и впредь будет действовать по указке американского хозяина. Для того чтобы добиться успеха, России нужно расколоть эту коалицию. Если Москве удастся выстроить тесные партнерские отношения с рядом европейских государств, ситуация на международной арене резко изменится.

При таком развитии событий Россия сможет одно за другим перетягивать на себя европейские страны, что подорвет гегемонию США. Статья политолога опубликована в издании RealClearDefense.

Напомним, Америка продолжает вести антироссийскую политику. Недавно стало известно, что конгресс США не отказался от борьбы с "Северным потоком-2".