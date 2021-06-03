Захарова оценила заявление Праги о компенсации за взрывы на оружейных складах

Захарова оценила заявление Праги о компенсации за взрывы на оружейных складах
Мария Захарова. Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press/www.globallookpress.com
На Смоленской площади указали чешской стороне, что расследование инцидентов еще не завершено

В Москве не смогли найти рациональное объяснение заявлениям Праги о компенсации от России за взрывы на оружейных складах во Врбетице. Об этом говорится в комментарии директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Дипломат отметила, что в последнее время из Чехии продолжают доноситься заявления, которым сложно найти рациональное объяснение. В частности, Прага уверяет, что Москва обязана выплатить миллиардную компенсацию за последствия происшествия, расследование которого еще не завершено. Кроме того, власти Республики сами не могут пока разобраться в версиях причин ЧП на арсеналах.

По ее словам, Чехия пытается свалить ответственность за разрушенные отношения на РФ, однако эти попытки выглядят неуклюже.

"Начало деструктивному действу было положено Прагой, которая в течение нескольких лет планомерно осложняла работу российского посольства, изощряясь в изобретении всевозможных препон его нормальному функционированию", – подчеркнула Захарова.

Напомним, 31 мая глава МИД Чехии Якуб Кулганек сообщил, что Прага уже подготовила требование к России о компенсации за взрывы во Врбетице в 2014 году, в которых Прага бездоказательно обвиняет Москву, пишет издание News.ru. Еще ранее в апреле министр финансов Республики Алена Шиллерова объявила сумму, которую чешские власти рассчитывают получить от России – не менее миллиарда крон (более $47 млн).

Также Прага призывает Москву удалить ее из списков недружественных стран и вернуть отозванных дипломатов в российскую столицу, поскольку дипмиссия не может функционировать в нормальном режиме.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость248311
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Гость 201345
И с ними Захарова . У нее проблемы с алкоголем на лице написаны
у нее прежде всего проблемы с кокаином.
она наркоманка.
Гость 201345
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Гость248311
а кто расследует то ?
наркоманы из российского МИД-а ?
И с ними Захарова . У нее проблемы с алкоголем на лице написаны
Гость248311
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а кто расследует то ?
наркоманы из российского МИД-а ?
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