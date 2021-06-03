В Незалежной опасаются, что вопрос балтийской магистрали решится за счет украинцев

Киев просит Вашингтон и Берлин допустить украинскую делегацию на переговоры по вопросу "Северного потока-2", которые сейчас проходят в американской столице. Об этом заявил посол Незалежной в ФРГ Андрей Мельник изданию Welt.

По словам дипломата, строительство немецко-российского газопровода бьет киевский режим прямо "в самое сердце" в сфере экономики и безопасности.

"Поэтому призываем дать нам возможность быть за одним столом переговоров между США и Германией по этому опасному проекту и участвовать в обсуждении", – цитирует РИА "Новости" украинского посла.

Пан Мельник опасается, что Вашингтон и Берлин могут прийти к соглашению "за счет Украины".

Ранее на этой неделе глава МИД ФРГ Хайко Маас сообщил о начале переговорного процесса по "СП-2" в столице США. Немецкий министр подчеркнул, что Берлин заинтересован в поиске общего пути решения разногласий по трубе.

Сегодня зампредседателя российского кабмина Александр Новак выразил надежду, что газопровод будет достроен в нынешнем году. Несмотря на все препоны, магистраль вышла на финишную прямую.

