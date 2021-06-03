Курс рубля
- Выгоднее доллара: какие валюты лучше покупать
- Рубль преодолел важный психологический барьер - экономист
- "Убийца" доллара придет откуда никто не ждал
Белоруссия ввела ответные санкции против США, об этом сообщает МИД Республики в четверг, 3 июня.
В частности, Минск сократил дипломатический и административно-технический персонал посольства Штатов, ужесточил визовые процедуры, а также ограничил работу американских специалистов в стране на временной основе.
Кроме того, в Республике запрещена деятельность Агентства по международному развитию (USAID).
Как подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства страны Анатолий Глаз, данные точечные рестрикции"призваны послать четкий сигнал США о бесперспективности давления и принуждения в отношениях с Беларусью".
Ранее Штаты объявили, что с 3 июня возобновляют ограничения против девяти белорусских
предприятий
нефтехимического сектора
из-за ситуации с правами человека в стране.
Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"
Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники