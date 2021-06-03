МИД предупредил Запад о тяжелых последствиях после отключения России от SWIFT

МИД предупредил Запад о тяжелых последствиях после отключения России от SWIFT
Фото: Aleksander Polyakov/Global Look Press/www.globallookpress.com
В ведомстве рассказали, чем чревато введение "драноконовских мер"

Решение об отключении РФ от финансовой системы SWIFT, чем нередко угрожают России отдельные западные государства, приведет к материальным убыткам и ударом по имиджу для самой платформы. Такое заявление сделал заместитель главы Министерства иностранных дел РФ Александр Панкин, выступая сегодня, 3 июня, на полях ПМЭФ.

Госслужащий напомнил, что в России проживает весьма многочисленное число пользователей указанной системы. При этом SWIFT весьма популярен в стране при совершении внутренних транзакций. Система востребована как в выплатах задолженностей, так и в приобретении товаров. Поэтому для такой "драконовской меры" потребуется весьма серьезный повод.

"Этот резон должен перевешивать те материальные убытки, неудобства, имиджевые потери для SWIFT", – отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Панкин также напомнил, что для этой международной финансовой системы характерно отсутствие монополии – у многих стран есть свои аналоги SWIFT.

Напомним, к SWIFT подключено порядка 11 тыс. организаций с мировым именем. В СМИ на регулярной основе появляется информация о том, что РФ могут отключить от системы в качестве одной из санкционных мер Запада. При этом глава Евродипломатии Жозеп Боррель отмечал, что у Европейского союза отсутствует соответствующая компетенция, так как SWIFT является частной организацией, передает РИА "Новости".

В Центробанке заявляли, комментируя угрозу, что представители SWIFT заверили российских коллег в отсутствии подобных рисков. Регулятор в крайнем случае готов перевести весь внутрироссийский финансовый трафик на отечественную систему, о чем заявляла замглавы ЦБ Ольга Скоробогатова.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость248311
Пожаловаться Ответить
если гопника отключить от места где он бандитствует то это только положительно скажется на репутации того кто отключил
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

В Тихановской увидели нового Кличко из-за ее речи

Белорусская оппозиционерка попыталась без бумажки объяснить, чего хотят и куда стремятся ее соотечественники

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей