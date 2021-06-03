Японии указали на неправомочные действия их рыбаков в отношении наших пограничников

Москва выразила решительный протест Токио из-за инцидента с японской рыболовецкой шхуной, которую задержали сотрудники Погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в четверг, 3 июня.

Отмечается, что 28 мая наши пограничники обнаружили судно "Эйхо-мару 172" в исключительной экономической зоне России в Охотском море у острова Сахалин. Японские рыбаки не отвечали на запросы и попытались сбежать. В ходе преследования судно "опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа".

"Японским представителям подчеркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права", – следует из заявления ведомства.

Для дальнейшего разбирательства в происшествии "Эйхо-мару 172" отконвоировано в порт Корсаков.

Ранее Токио направило в Москву свой протест в связи с данным инцидентом. МИД страны считает, что российские пограничники задержала японскую шхуну якобы в исключительной экономической зоне Японии.

Накануне стало известно, что в Стране восходящего солнца задержали наш рыболовецкий траулер "Амур" в качестве залога пострадавшей стороне после его столкновения у берегов Хоккайдо с японским судном "Хокко-мару 8" 26 мая. В том ЧП погибли трое местных рыбаков.

