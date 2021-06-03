Москва выразила протест Токио из-за рыболовецкой шхуны

Москва выразила протест Токио из-за рыболовецкой шхуны
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Японии указали на неправомочные действия их рыбаков в отношении наших пограничников

Москва выразила решительный протест Токио из-за инцидента с японской рыболовецкой шхуной, которую задержали сотрудники Погранслужбы ФСБ России. Об этом сообщается на сайте МИД РФ в четверг, 3 июня.

Отмечается, что 28 мая наши пограничники обнаружили судно "Эйхо-мару 172" в исключительной экономической зоне России в Охотском море у острова Сахалин. Японские рыбаки не отвечали на запросы и попытались сбежать. В ходе преследования судно "опасно маневрировало, осуществив навал на сторожевой катер и подвергнув угрозе жизни и здоровье его экипажа".

"Японским представителям подчеркнуто, что российские пограничники действовали строго в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормами международного права", – следует из заявления ведомства.

Для дальнейшего разбирательства в происшествии "Эйхо-мару 172" отконвоировано в порт Корсаков.

Ранее Токио направило в Москву свой протест в связи с данным инцидентом. МИД страны считает, что российские пограничники задержала японскую шхуну якобы в исключительной экономической зоне Японии.

Накануне стало известно, что в Стране восходящего солнца задержали наш рыболовецкий траулер "Амур" в качестве залога пострадавшей стороне после его столкновения у берегов Хоккайдо с японским судном "Хокко-мару 8" 26 мая. В том ЧП погибли трое местных рыбаков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость244204
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Гость 390983
Ну из за рыбаков искандеры применять ? что там в ваших укрососких головах творится ?.. А еще говорят русские агрессоры ..Давай <цензура> делай как твои предводители, плач клянчь и воруй. Иначе 8 лет прошло вы из овна не собираетесь вылазить, всё вам дай.
Чувачок, ваших людей, граждан РФ держат в заложниках косоглазые япошки. А Вы сопли жуёте. Потому что на большее вы не способны.
Гость248650
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Гость244204
Ну вот это все на что вы-россияне способны. Это только вы у себя орёте про Искандеры и «вдарим по япошкам». А как дошло до дела так засунули языки в жеппы. Промычали про протест и ... и всё !
Идиот
Гость 390983
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Гость244204
Ну вот это все на что вы-россияне способны. Это только вы у себя орёте про Искандеры и «вдарим по япошкам». А как дошло до дела так засунули языки в жеппы. Промычали про протест и ... и всё !
Ну из за рыбаков искандеры применять ? что там в ваших укрососких головах творится ?.. А еще говорят русские агрессоры ..Давай <цензура> делай как твои предводители, плач клянчь и воруй. Иначе 8 лет прошло вы из овна не собираетесь вылазить, всё вам дай.
Гость244204
Пожаловаться Ответить
Ну вот это все на что вы-россияне способны. Это только вы у себя орёте про Искандеры и «вдарим по япошкам». А как дошло до дела так засунули языки в жеппы. Промычали про протест и ... и всё !
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