Захарову поразила разная реакция Запада на два инцидента с самолетами Ryanair

Захарову поразила разная реакция Запада на два инцидента с самолетами Ryanair
Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Российский дипломат обратила внимание на тот факт, что случай с вынужденной посадкой лайнера в Берлине никто не расследует

Экстренная посадка самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Берлине не вызвала у коллективного Запада столь бурной реакции, как инцидент с лайнером того же перевозчика в Минске. И случай в немецкой столице даже не расследован. На это обратила внимание директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Большая Игра" на "Первом канале".

"Когда самолет, который принадлежал ирландской компании, пролетал над территорией Белоруссии и пилотам сообщили информацию о возможном минировании, о возможной некой террористической активности, пилоты принимают решение, сажают самолет, это вызывает бурю протеста, колоссальную международную реакцию, конечно, основанную на этом западном мейнстриме", – цитирует дипломата РИА "Новости".

Она напомнила, что через несколько дней инцидент повторился ровно с тем же авиаперевозчиком, только теперь сигнал тревоги о вероятном минировании летчикам посылают немецкие диспетчеры. И в данном случае пилоты приняли решение сажать лайнер в экстренном порядке. Но речь идет о Германии. И что мы наблюдаем?

"Ноль реакции, никаких претензий, ни к кому, даже слово "расследование", не то что с участием ИКАО, а принципе расследование как обычная форма нахождения поиска истины, не прозвучало", – подчеркнула представитель отечественного дипведомства.

Захарова уже комментировала молчание Запада и НАТО в связи с ЧП в Берлине "после недели припадков" из-за самолета в Минске. Она с сарказмом тогда отметила, что, вероятно, "это другое".

Напомним, 31 мая борт Ryanair, выполнявший рейс из Ирландии в Польшу, посадили в берлинском аэропорту после информации о "потенциальной угрозе безопасности" лайнера. В Минске же был экстренно посажен самолет, летевший из Афин в Вильнюс, из-за сообщений о минировании. Взрывное устройство не нашли, зато сняли с рейса и задержали одного из создателей телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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