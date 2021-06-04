Загнанная в угол крыса: украинский политолог предрек Зеленскому судьбу Протасевича

Загнанная в угол крыса: украинский политолог предрек Зеленскому судьбу Протасевича
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Крокодильим слезам и раскаянию журналиста не стоит верить, заявил эксперт

Политолог из Незалежной Алексей Журавко прокомментировал исповедь бывшего главреда телеграм-канала Nexta Романа Протасевича, который рыдал на камеру.

Напомним, журналист признался, что был причастен к сорвавшемуся покушению на белорусского президента Александра Лукашенко.

Журавко заявил, что действия Протасевича могли привести ко второму Донбассу, уже в Белоруссии. Число погибших исчислялось бы тысячами, если бы события пошли по такому сценарию.

Политолог сравнил поведение Протасевича с киевскими силовиками, арестованными в Донбассе. У них Журавко как-то брал интервью. Те тоже лили слезы и уверяли, что пошли на это ради своих семей. Кроме того, они жаловались на издевательства, хотя в действительности к ним относились по-человечески. "Крокодильи слезы" Протасевича не вызывают доверия, заявил Журавко.

"И эти слезы Протасевича вовсе не искренние слезы раскаяния! Я им не верю! Это слезы бессилия и злобы загнанной в угол крысы", – написал он в своем телеграм-канале.

Рассуждая о поведении журналиста, эксперт предрек его незавидную судьбу лидеру Незалежной Владимиру Зеленскому и его предшественнику Петру Порошенко. По его словам, политиков ждет неминуемое наказание за то, что они "натворили на Донбассе". 

Кристина ЧЕРНИКОВА

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