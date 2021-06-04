Европейским самолетам запретят летать над Белоруссией – СМИ

Брюссель продолжает давить на Минск

Скандальный инцидент с внезапной севшим на белорусской территории ирландским бортом привел к колоссальной негативной реакции со стороны западных государств. Там хотят со всей жестокостью покарать Минск. В самое ближайшее время Европейский союз запретит своим авиаперевозчикам летать по воздушным коридорам над Белоруссией.

Такую информацию удалось узнать прессе. Как передает РИА "Новости", запрет вступит в силу 5 июня в 00:00.

На этом рестрикции не закончатся. По имеющимся данным, белорусским воздушным перевозчикам также запретят летать над ЕС.

К слову, недавно сообщалось, что белорусы нашли лазейку в европейское небо.

Ольга ФЕДОРОВА

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