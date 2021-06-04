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Скандальный инцидент с внезапной севшим на белорусской территории
ирландским бортом привел к колоссальной негативной реакции со стороны западных
государств. Там хотят со всей жестокостью покарать Минск. В самое ближайшее
время Европейский союз запретит своим авиаперевозчикам летать по воздушным
коридорам над Белоруссией.
Такую информацию удалось узнать прессе. Как передает РИА "Новости", запрет вступит в силу 5 июня в 00:00.
На этом рестрикции не закончатся. По имеющимся данным, белорусским воздушным перевозчикам также запретят летать над ЕС.
К слову, недавно сообщалось, что белорусы нашли лазейку в европейское небо.
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