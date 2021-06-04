Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию

Дотянуться до России: Лукашенко раскрыл истинные мотивы атаки Запада на Белоруссию
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Москва является основной целью зарубежных недругов

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил с обличительной речью в отношении западных ненавистников Белоруссии и России. Батька уверен, что возглавляемую им страну начали прессовать для того, чтобы в итоге ударить по нашему государству.

"Накат на Россию, но через нас не перепрыгнешь", – передает слова главнокомандующего соседнего государства "Белта".

Глава Республики подчеркнул, что белорусский народ никогда не пойдет против российского государства. Путь Украины для Белоруссии неприемлем, а потому закрыт. Лукашенко отметил, что западным странам очень не нравится такое положение дел. Именно поэтому они усиливают давление как на Москву, так и на Минск.

Помимо этого, белорусский президент видит в агрессивных действиях объединенного Запада желание задавить Республику с тем, чтобы избавиться от конкурента.

Батька напомнил, что разразившийся на фоне распространения коронавирусной инфекции кризис сильно ударил по экономикам всех стран. Сейчас государства бьются за все, в том числе за рынки сбыта, а также сферы предоставления услуг. По мнению Лукашенко, именно это могло стать одной из причин санкций против авиаперевозчика "Белавиа".

Напомним, ранее стало известно, что европейским самолетам запретят летать над Белоруссией. Такую информацию опубликовали в прессе.

Ольга ФЕДОРОВА

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