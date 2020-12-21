В Москве стартовал второй этап акции "Миллион деревьев"

Жителям столицы предстоит решить, какие деревья посадят в их дворах

Москвичи в рамках акции "Миллион деревьев" смогут выбрать кустарники и деревья, которые высадят во дворах жилых домов весной 2021 года, сообщается на официальном портале мэра столицы Сергея Собянина.

Голосование стартовало на портале "Активный гражданин". В рамках голосования жители более полутора тысяч дворовых территорий города смогут сами выбрать, какие деревья посадить в их дворах - березу, дуб, ель, иву, клен, липу или лиственницу.

Кроме того, планируется высадить кустарник. С породами кустарника также предложили определиться самим москвичам. У них будет выбор из таких растений, как барбарис, дерен, калина, кизильник, лапчатка, шиповник, пузыреплодник, сирень, снежноягодник, спирея и чубушник.

Дворы, которые будут участвовать в акции, определили во время первого этапа, который прошел весной 2020 года. В голосовании приняли участие 218 316 горожан. В прошлом сезоне акции самыми популярными кустарниками стали сирень, чубушник и кизильник. Из деревьев в лидерах были ель, ива, дуб и береза.

Акция "Миллион деревьев" – одна из самых масштабных городских программ по озеленению. В 2014 году к ней присоединился проект "Активный гражданин", на его площадке проводятся голосования, с помощью которых горожане определяют, нужно ли озеленять их дворы, а также выбирают конкретные виды деревьев и кустарников. За шесть лет по заявкам москвичей во дворах высадили более 26,6 тысячи деревьев и свыше 1,1 миллиона кустарников.

Проект для онлайн-голосований по вопросам городского развития "Активный гражданин" был запущен в 2014 году. За это время к нему присоединились более 4,7 миллиона человек. Участники определяют, какие улицы, дворы и парковые зоны необходимо благоустроить, как должны работать городские поликлиники, библиотеки и многофункциональные центры. Горожане делятся своим мнением и по многим другим вопросам.

С момента запуска проекта москвичи приняли участие более чем в 4,7 тысячи голосований. В июне 2020 года на сайте "Активного гражданина" появилась онлайн-карта, на которой можно увидеть изменения, произошедшие в городе по результатам голосований. Всего на схему нанесено уже больше 1,6 тысячи объектов.