В Рязанском районе появится детский сад на 150 мест

В Рязанском районе появится детский сад на 150 мест
Фото: АГН Москва
Объект пополнит социальную инфраструктуру ЮВАО

В Рязанском районе Москвы, на 2-й Институтской улице появится детский сад на 150 мест. Здесь разместят шесть групп для детей от трех до семи лет.

В каждой группе запланирована отдельная раздевалка, комната для игр и занятий, а также спальня и буфет. Общая площадь трехэтажного здания с одним подземным этажом составит около 2,8 тыс. кв. м.

"Помимо групп в детском саду оборудуют музыкальный и физкультурный залы, медкабинет и кабинеты психолога и логопеда", ― рассказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин. Возле здания будет установлено шумозащитное ограждение. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят.

"Сегодня главным направлением градостроительной политики стало комплексное освоение территорий, когда вместе с жильем строятся детские сады, школы и поликлиники и другие социальные объекты", ― подчеркнул Левкин.

Всего в ближайшие годы на юго-востоке Москвы построят 57 социальных объектов. Они появятся в новых кварталах, которые проектируют по программе реновации. Социальную инфраструктуру ЮВАО пополнят, в частности, 18 детских садов, 11 школ, два учебных корпуса, детская и детско-взрослая поликлиники, шесть физкультурно-оздоровительных комплексов, спортивно-оздоровительный комплекс и ледовый дворец.

Анна СОРОКИНА

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