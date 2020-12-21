На Ярославском шоссе появится новый ледовый дворец

На Ярославском шоссе появится новый ледовый дворец
Фото: pixabay.com
Он будет построен на территории МГСУ

На территории Московского государственного строительного университета на Ярославском шоссе будет построен новый ледовый дворец. Общая площадь здания составит 8,2 тыс. кв. м. 

Ледовый дворец станет частью популярного у москвичей спортивного городка МГСУ, включающего новый плавательный бассейн, легкоатлетический манеж со спортивным ядром и Дворец спорта. Всеми этими спортивными сооружениями пользуются не только студенты, но и местные жители.

Территория спортивного городка будет комплексно благоустроена. Здесь появятся комфортные пешеходные и велодорожки, детские и спортивные площадки, сады и цветники.

Бассейн стал частью спортивного кластера МГСУ. В декабре 2015 года на территории университета был введен легкоатлетический манеж со спортивным ядром, соответствующий стандартам Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

Несколько лет назад здесь построили универсальный Дворец спорта с восемью залами, где можно заниматься мини-футболом, теннисом, волейболом, гандболом и баскетболом.

Анна СОРОКИНА

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