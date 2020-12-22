Получить новые водительские права в Москве можно за 9 дней

Услуга действует для всех россиян

Жители Москвы могут оформить водительские права в центрах госуслуг всего за 9 дней. Особенно это важно для тех, кто воспользовался отсрочкой, введенной из-за эпидемии коронавируса, и не поменял права вовремя.

С 1 января 2021 г. просроченные водительские удостоверения в России будут не действительны, а гражданам за их использование грозит штраф. Поэтому водителям стоит поторопиться. В первую очередь это касается тех, у кого срок действия документов истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года. Из-за коронавируса им была дана поблажка – разрешалось пользоваться такими правами до конца года, чтобы поменять их без ажиотажа в удобное время. Но кто-то закрутился в делах, кто-то, наоборот, слишком расслабился и забыл, что льгота действовала до 31 декабря. Однако у них есть еще шанс не лишиться колес с боем курантов в новогоднюю ночь.

Для оформления водительского удостоверения национального или международного образца можно обратиться в столичные центры госуслуг "Мои документы". На портале mos.ru или gosuslugi.ru можно выбрать удобную дату и записаться, а затем прийти в офис с документами.

При себе необходимо иметь удостоверение личности (например, паспорт), медицинское заключение об отсутствии ограничений к управлению транспортным средством, старые права (при замене), цветную или черно-белую фотографию на матовой фотобумаге размером 3,5 х 4,5 см (в случае выдачи международного водительского удостоверения).

Срок оформления водительского удостоверения в районных центрах госуслуг – 9 дней. Конечно, это не так быстро, как многим хотелось бы, зато удобно и безопасно.

"Когда оформить документы можно без суеты, без очередей, организованно – это можно только приветствовать",

– говорит председатель "Движения автомобилистов России" Виктор Похмелкин. В комментарии "Утро.ру" он отметил, что водителям нужно помнить, когда у них заканчивается срок действия документов, и заблаговременно обращаться за их заменой. А если вовремя не успел оформить новое удостоверение, то ждать и не садиться за руль без действующих прав.

Важное дополнение: обратиться за новым водительским удостоверением в московские МФЦ могут граждане России независимо от места регистрации. По оценке Похмелкина, это многим облегчает жизнь, ведь сейчас зачастую человек зарегистрирован в одном месте, а живет и работает в другом. Общие электронные базы позволяют оформлять документы гражданам там, где ему удобно обратиться за этой услугой.

Напомним, районные центры госуслуг "Мои документы" в Москве открыты с 08:00 до 20:00, а флагманы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Кстати, во флагманских офисах "Мои документы" права национального и международного образца оформляют в ускоренном режиме.