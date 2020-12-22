Строительство метро в Бирюлево начнется в 2021 году

Протяженность новой линии составит около 23 км

Метро в Бирюлево начнут строить в 2021 году. Этой замечательной новости жители районов Южного округа Москвы ждали без преувеличения полвека, довольствуясь наземным общественным транспортом и электричками. Теперь у них появится собственная линия метрополитена, что сделает жизнь в разы комфортнее.

Бирюлевская ветка протянется на 23 км и пройдет через районы Даниловский, Нагатинский Затон, Москворечье-Сабурово, Печатники, Царицыно, Бирюлево Восточное и Бирюлево Западное. Планируется, что в нее войдет 10 станций: "ЗИЛ", "Остров мечты", "Кленовый бульвар", "Батюнино", "Москворечье", "Кавказский бульвар", "6-я Радиальная улица", "Липецкая", "Загорье", "Бирюлево".

В районе расположения новых станций проживает порядка 500 тысяч человек. Еще около четверти миллиона человек ежедневно приезжают туда на работу. Новая ветка метро не только облегчит им жизнь, но и разгрузит автомобильные дороги – опыт других районов показывает, что москвичи с удовольствием пересаживаются на метро с личных автомобилей в повседневных поездках.

"Район Бирюлево, действительно, нуждается в улучшении транспортной доступности",

– отметил в комментарии "Утро.ру" эксперт Института экономики транспорта ВШЭ Павел Зюзин. Длительное время сообщение с Бирюлево осуществлялось только посредством электричек Павелецкого и Курского направлений, но у них был большой минус – по будням в расписании были значительные дневные перерывы. Власти города давно думали, как исправить ситуацию. Даже разрабатывался трамвайный проект, напомнил эксперт. Но предпочтение отдали метро.

С запуском новой ветки в выигрыше окажутся, кстати, не только жители Бирюлево, но и пассажиры Серпуховско-Тимирязевской и Замоскворецкой линий метрополитена – новые станции их разгрузят.

Еще один плюс особенно важен семьям с детьми: Бирюлевская линия пройдет через Нагатинскую пойму с пересадкой на станцию метро "Технопарк" Замоскворецкой линии. Там рядом расположен крупнейший крытый парк развлечений "Остров Мечты". Таким образом, добираться туда будет значительно удобнее.

Важно, что прокладка тоннелей будет идти на глубине 30 м и более на отдельных участках под жилыми кварталами и в месте пересечения с Замоскворецкой линией. Поэтому жители близлежащих домов даже не почувствуют неудобств, связанных с прокладкой тоннелей и с последующей эксплуатацией линии.

В будущем возможно продление Бирюлевской линии. Об этом рассказал заммэра столицы по градостроительной политике и строительству Андрей Бочкарев.

"Бирюлевская линия имеет потенциал для продления в Щербинку на территории новой Москвы, также закладывается возможность ее продления от промзоны "ЗИЛ" в сторону центра",

– уточнил заммэра.