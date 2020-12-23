На юго-западе Москвы запустили серию предновогодних мероприятий

Все события пройдут в дистанционном формате

Центры культуры и спорта юго-запада Москвы запустили серию предновогодних мероприятий. Все события пройдут в дистанционном формате, а присоединиться к ним можно будет онлайн в аккаунтах учреждений в соцсетях и на официальных сайтах.

Для желающих встретить Новый год в хорошей физической форме в центре "Спорт-Бутово" объявили недельный марафон красоты и здоровья "Время перемен". Ежедневно с 21 по 25 декабря в 9:00 организаторы будут выкладывать на сайте и в группы центра в соцсетях Facebook и "ВКонтакте" обучающие видеоролики с упражнениями на все группы мышц.

"Системное выполнение этих упражнений позволит поддержать красоту и тонус всего тела, в том числе лица. Часть элементов тренировки направлена на разгон лимфы, поэтому делать ее лучше утром, когда организм только проснулся. Если соблюдать это условие, весь день пройдет бодро, с хорошим самочувствием", – рассказали в центре.

Культурный центр "Вдохновение" 23 декабря проведет для детей и взрослых онлайн-мастер-класс по рукоделию "Праздничный олененок". Готовая фигурка из картона сможет потом стать как украшением новогоднего интерьера, так и подарком "под елку". Видеоурок появится в Instagram-аккаунте центра 23 декабря в 19:00. Присоединиться к просмотру смогут все желающие.

А в студии кройки и шитья центра "Эврика-Бутова" научат создавать "Елочку в технике синель". "Синель – это техника лоскутного шитья. Мы будем брать несколько слоев ткани, соединять их косым швом между собой и делать надрезы таким образом, чтобы был виден каждый из лоскутков. Конструкция получится очень устойчивой, так что елочкой можно будет декорировать дом", – объяснила руководитель студии Тамара Градиленко.

Сотрудники центра "Вдохновение" подарят москвичам возможность пообщаться с Дедушкой Морозом. Телемост с волшебником состоится 26 декабря в 12:00. Онлайн-трансляцию организуют на YouTube-канале учреждения и на фасаде здания культурного учреждения.

В этот же день клуб Джерри Рубина проведет в группе в "ВКонтакте" онлайн-показ детского интерактивного спектакля клоунессы Татьяны Кико про инопланетян, которые оказались на Земле в канун Нового года. Юных зрителей приглашают к просмотру в 12:00.

