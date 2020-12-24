Центры самбо и бокса построят в "Лужниках" в 2021 году

Новый Дворец единоборств в Москве будет абсолютно уникален

Строительство международного центра самбо и центра бокса в спортивном комплексе "Лужники" будет завершено до конца 2021 года. Уникальные спортивные объекты будут отвечать всем современным требованиям мирового уровня.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, в "Лужниках" за последнее время были открыты Большая спортивная арена, Дворец водных видов спорта, Дворец художественной гимнастики. Скоро к ним присоединится центр единоборств.

"Под одной кровлей будут размещены функционально две спортивных площадки - это Дворец самбо и Дворец бокса. Оба строго соответствуют всем международным требованиям",

– подчеркнул мэр.

Проект центра единоборств не имеет аналогов в мире. Симметрично расположенные сооружения будут объединены общими фасадом и крышей, но при этом каждый из центров будет работать независимо, а потоки посетителей не пересекутся: для любителей бокса и самбо предусмотрены отдельные входы, автомобильные парковки и т.д.

Уникальной особенностью станут зеркальный акустический потолок и витражное остекление. Наклонные панели из нержавеющей стали с эффектом отражения позволят наблюдать за тренировками зрителям, находящимся за пределами здания. Такое архитектурное решение будет использовано на объектах подобного уровня впервые.

По своему наполнению спортивный комплекс будет полностью соответствовать требованиям международных ассоциаций и федераций по боксу (AIBA, IBF, WBA) и самбо (ESF, FIAS) для проведения соревнований мирового уровня.

В международном центре самбо будут обустроены зал для соревнований на три ковра с трибунами на 1600 зрителей. В центре бокса – два ринга с трибунами на две тысячи зрителей. В каждом комплексе будут тренировочные площадки, бассейн, сауна с хаммамом, медико-восстановительный центр, тренажерный зал, комнаты отдыха, конференц-залы.



Строительство уникального Дворца единоборств идет уже несколько месяцев и должно быть закончено до конца следующего года. Также к концу 2021 г. в "Лужниках" должно быть завершено строительство еще трех крупных спортивных объектов: ледового дворца "Кристалл", теннисного клуба и универсального спортивного зала "Дружба".

